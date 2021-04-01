Duyusal harf torbası (Oyun)
Bu duyusal bir oyundur. Keşfetmeyi ve bağımsız düşünmeyi, ilham verici hayal gücü ve yaratıcılığı teşvik eder. Ayrıca öğrenmeyi pekiştirir.
01 Nisan 2021, Perşembe 12:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
Kilitli poşet, bant, akrilik veya guaj boya, keçeli kalem Yaş: 4+
NASIL OYNANIR?
Keçeli bir kalemle kilitle poşet üzerine harfleri çizin. Kilitli poşetin içerisine noktalar halinde harflere denk gelecek şekilde boyalar sıkın. Kilidi kapatın ve poşeti masaya bantlayın. Çocuğunuz parmağıyla ittirerek harfleri boyayabilir.