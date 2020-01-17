Çocuğunuzun duyularını harekete geçirecek ve gelişimini sağlayacak oyunlar minik kâşifler için oldukça yararlı olacaktır. Evde hazırlanabilen duyusal oyunlar için "duyusal oyun nedir, duyusal oyun eğitimi" haberimize göz atın.

Duyusal oyun nedir? Duyusal oyun eğitimi

Duyusal oyun nedir?

Duyusal oyun beceri oyunu değil, kullanılan malzemenin dokusunu tanımak ve çocukların duyularını harekete geçirmek için oynanan oyunlardır.

Çocukların duyusal oyun sayesinde gelişen becerileri;

Odaklanma, dikkat etme

Akademik

Vücut farkındalığı

Sesleri-görselleri-dokuları ayırt etme

El-göz, göz-ayak koordinasyonu

İnce-kaba motor

Sağlıklı ilişkiler kurma

Sosyalleşme

Dil ve konuşma

Özgüven, özsaygı, kendini koruma

Duyusal oyunlar çocuğun duyularını harekete geçirirken oldukça eğlenceli vakit geçirmelerini de sağlamış oluyor.

Duyusal oyun eğitimi

Doğal bilezik oyunu

2 yaş ve üzeri

Koli bandı gibi geniş bir bandı yapışkanı dışta kalacak şekilde evden çıkarken çocuğunuzun koluna geçirin. Dışarıda bulduğu doğal malzemeleri toplayıp bileziğine yapıştırmasını isteyin. Eğer yapıştıramıyorsa yardımınızı esirgemeyin. Yapraklar, çiçekler, tüyler, otlar, çimen veya küçük taşlar olabilir. Bileziği tamamlayıp eve döndüğünüzde evde çok görülen bir yere yapıştırın.

Bu oyun sayesinde çocuk bileziği takma, yapışkanlı yüzeye dokunma, üzerine yapışabilecek materyalleri fark etme ve dokunma gibi duyuları gelişmiş olacaktır.

Uçurtma

3 yaş ve üzeri

Uçurtma deyip geçmemek gerekiyor. Hele birde uçurtmayı evde çocuğunuzla beraber yapma imkanınız var ise hem el becerisini geliştirmiş hemde duyusal eğitimine katkı sağlamış oluyorsunuz. Rüzgarlı bir havada uçurtma uçurma etkinli oldukça uygun bir aktivitedir.

Fış fış kayıkçı oyunu

8 ay ve üzeri

Günümüz çocukları yaşıtlarıyla ve diğer insanlarla genelde çok fazla vakit geçirmiyor. Halbuki el ele, göz göze, diz dize, dirsek dirseğe temas çocukların gelişimi için oldukça önemlidir. Bu oyunu oynarken çocuğunuzla hem el ele hem göz göze hemde diz dize olmuş oluyorsunuz. Çocuğunuzu kucağınıza alıp yere oturun. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği şarkısını söylerken çocuğunuzu yere bir yatırıp bir kaldırın. Şarkının sonunda ise gıdık gıdık yaparak çocuğunuzu gıdıklayın. Bu sayede çocuğunuzla eğlenceli vakit geçirmiş olur ve ritmik olarak sallanmayı, denge kurmasını, farklı yönlere hareket etmesini, kaslarını kasıp gevşetmesini öğretmiş olursunuz.

Alışveriş oyunu

3 yaş ve üzeri

Çocuklar kendini büyük gibi hissetmeyi çok sever ve büyüklerin işini yapıyor olmaya bayılırlar. Bir çamaşır sepeti içerisine evde bulunan meyvelerden, sebzelerden, ambalajlı ürünlerden, kavanozlardan, kitaplardan koyup kağıtlardan para yaparak çocuğunuzdan bunları satın alabilirsiniz. Buradaki amaç sizin istediğiniz şeyi çocuğunuzun sepette bulabilmesi ve ürünün yüzeyini öğrenmesidir.

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