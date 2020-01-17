Duyusal oyun nedir? Duyusal oyun eğitimi
Alfa kuşağı olarak adlandırılan yeni neslin hızlı büyüdüğü bu dönemde, ebeveyni çocuk gelişimine daha çok vakit ayırmaya itiyor. Doğru yöntemler ile zamanı değerlendirmek çocuğun hem zeka gelişimini olumlu yönde ilerletmesini sağlıyor hemde ebeveyn ile olan bağını güçlendiriyor. Duyusal oyun nedir öğrenmek istiyor ve duyusal oyun eğitimi hakkında bilgi almak istiyorsanız "duyusal oyun nedir, duyusal oyun eğitimi" haberimize göz atın.
Çocuğunuzun duyularını harekete geçirecek ve gelişimini sağlayacak oyunlar minik kâşifler için oldukça yararlı olacaktır. Evde hazırlanabilen duyusal oyunlar için "duyusal oyun nedir, duyusal oyun eğitimi" haberimize göz atın.
Duyusal oyun nedir? Duyusal oyun eğitimi
Duyusal oyun nedir?
Duyusal oyun beceri oyunu değil, kullanılan malzemenin dokusunu tanımak ve çocukların duyularını harekete geçirmek için oynanan oyunlardır.
Çocukların duyusal oyun sayesinde gelişen becerileri;
- Odaklanma, dikkat etme
- Akademik
- Vücut farkındalığı
- Sesleri-görselleri-dokuları ayırt etme
- El-göz, göz-ayak koordinasyonu
- İnce-kaba motor
- Sağlıklı ilişkiler kurma
- Sosyalleşme
- Dil ve konuşma
- Özgüven, özsaygı, kendini koruma
Duyusal oyunlar çocuğun duyularını harekete geçirirken oldukça eğlenceli vakit geçirmelerini de sağlamış oluyor.
Duyusal oyun eğitimi
Doğal bilezik oyunu
2 yaş ve üzeri
Koli bandı gibi geniş bir bandı yapışkanı dışta kalacak şekilde evden çıkarken çocuğunuzun koluna geçirin. Dışarıda bulduğu doğal malzemeleri toplayıp bileziğine yapıştırmasını isteyin. Eğer yapıştıramıyorsa yardımınızı esirgemeyin. Yapraklar, çiçekler, tüyler, otlar, çimen veya küçük taşlar olabilir. Bileziği tamamlayıp eve döndüğünüzde evde çok görülen bir yere yapıştırın.
Bu oyun sayesinde çocuk bileziği takma, yapışkanlı yüzeye dokunma, üzerine yapışabilecek materyalleri fark etme ve dokunma gibi duyuları gelişmiş olacaktır.
Uçurtma
3 yaş ve üzeri
Uçurtma deyip geçmemek gerekiyor. Hele birde uçurtmayı evde çocuğunuzla beraber yapma imkanınız var ise hem el becerisini geliştirmiş hemde duyusal eğitimine katkı sağlamış oluyorsunuz. Rüzgarlı bir havada uçurtma uçurma etkinli oldukça uygun bir aktivitedir.
Fış fış kayıkçı oyunu
8 ay ve üzeri
Günümüz çocukları yaşıtlarıyla ve diğer insanlarla genelde çok fazla vakit geçirmiyor. Halbuki el ele, göz göze, diz dize, dirsek dirseğe temas çocukların gelişimi için oldukça önemlidir. Bu oyunu oynarken çocuğunuzla hem el ele hem göz göze hemde diz dize olmuş oluyorsunuz. Çocuğunuzu kucağınıza alıp yere oturun. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği şarkısını söylerken çocuğunuzu yere bir yatırıp bir kaldırın. Şarkının sonunda ise gıdık gıdık yaparak çocuğunuzu gıdıklayın. Bu sayede çocuğunuzla eğlenceli vakit geçirmiş olur ve ritmik olarak sallanmayı, denge kurmasını, farklı yönlere hareket etmesini, kaslarını kasıp gevşetmesini öğretmiş olursunuz.
Alışveriş oyunu
3 yaş ve üzeri
Çocuklar kendini büyük gibi hissetmeyi çok sever ve büyüklerin işini yapıyor olmaya bayılırlar. Bir çamaşır sepeti içerisine evde bulunan meyvelerden, sebzelerden, ambalajlı ürünlerden, kavanozlardan, kitaplardan koyup kağıtlardan para yaparak çocuğunuzdan bunları satın alabilirsiniz. Buradaki amaç sizin istediğiniz şeyi çocuğunuzun sepette bulabilmesi ve ürünün yüzeyini öğrenmesidir.
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