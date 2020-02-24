'Düz Dünyacı' Mike Hughes hayatını kaybetti

Dünya'nın düz olduğuna inanan ve bunu kanıtlamak için daha önce de kendi ürettiği roketle kendini atmosfere fırlatmak isteyen 'Çılgın' lakaplı Mike Hughes benzer bir girişim sonucu hayatını kaybetti.

64 yaşındaki ABD'li Hughes, Kaliforniya eyaletinde bulunan Barstow'da ev yapımı ve buharla çalışan roketiyle kendini havaya fırlattı ancak roket yere çakıldı. Olay yerinde bulunan ve Hughes'ın iş partneri Waldo Stakes, arkadaşının ölümünü doğruladı.

Discovery Channel sitesinde açıklamaya göre Hughes bu fırlatma işlemini yeni programları 'Homemade Astronauts' (Ev Yapımı Astronotlar) için hayata geçirmişti. Hughes'ın roketle birlikte yer küreden 1.5 km uzaklaşmayı hedefliyordu.

Öte yandan San Bernardino Polis Departmanı bir kişinin çölde roketin yere çakılması sonucu hayatını kaybettiğini doğruladı ama ölen kişinin kimliğini henüz paylaşmadı.

Hughes Mart 2018'de de Kaliforniya'nın Amboy bölgesinde yine kendini roketle havaya fırlatmıştı. Roketiyle 575 metre kadar yüksekliğe çıkmayı başaran Hughes, Mojave çölüne düşmüş ve yaralanmıştı.