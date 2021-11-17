17 Kasım Çarşamba saat 15.40’ta Düzce’de meydana gelen deprem, Sakarya, Kocaeli ve Bursa'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre yerin 13.3 kilometre altında gerçekleşen deprem halk arasında paniğe neden oldu. İşte, Düzce’de olan ve Sakarya, Kocaeli ve Bursa'da da hissedilen deprem hakkında bilgiler ve 17 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

DÜZCE, SAKARYA, KOCAELİ VE BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Sakarya, Kocaeli ve Bursa'da hissedilen depremin merkez üssü Düzce olarak tespit edildi.

Saat 15.40’ta Düzce’nin Yayakbaşı ilçesinde gerçekleşen depremin şiddeti ise 5.2 olarak ölçüldü.

İlk depremin ardından saat 15.57’de Düzce, İçmeler-Gökyaka’da da 4.4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı meydana gelmedi.

17 KASIM KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ