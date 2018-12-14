Düzce soba yangını: 3 çocuk hayatını kaybetti!

Olay, dün gece Yığılca'nın Hoşafoğlu köyünde meydana geldi. Muhammed Korkmaz'a ait 2 katlı evde, sobadan yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, Muhammed Korkmaz evin üst katında uyuyan 3 çocuğunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Pencereden son anda atlayarak kendisini kurtaran Muhammed Korkmaz'ın bacağı kırıldı.

Evden çıkamayan Medine Korkmaz (12), Emirhan Sadi Korkmaz (10) ve Umut Eren Korkmaz (8) yanarak can verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından 3 çocuğun cansız bedenleri evden çıkarıldı. 3 çocuğun cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Ailenin bir komşusu, "Baba camdan atlayarak kendisini kurtarmış. Bacağını kırdı. 3 çocuk evde yanarak öldü. Anneleri evi terk etmişti" dedi.

ENGELLİ 3 KARDEŞ ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZİNDE EĞİTİM GÖRÜYORDU

Düzce'nin Yığılca ilçesi Hoşafoğlu Köyü'nde meydana gelen yangında Medine, Emirhan ve Umut Korkmaz kardeşler hayatını kaybederken, baba Muhammed Korkmaz ise pencereden atlayarak kendisini kurtardı. Hayatını kaybeden 3 kardeşin zihinsel engelli olduğu ve öğrenme güçlüğü çektikleri için Özel Güneş Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gördükleri öğrenildi.

Sabah saatlerinden itibaren çocukların hayatını kaybettiği evde soğutma çalışmaları devam etti. Yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonrasında yangın tamamen söndürüldü. Evden geriye yangına sebep olan soba ve çocukların okullarında kullandığı yanan kitapların bir kısmından başka bir şey kalmadı. Evin altında bulunan ancak yangından zarar gören araç iş makineleri ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Yangın sonrası bölgeye gelen Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AFAD ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri incelemeler yaptı. Vali Zülkif Dağlı yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun hepimizin başı sağ olsun sabah saat 05.00 sıralarında çıkan yangınla karşı karşıya kalındı. 3 tane çocuğumuz 8-10-12 yaşlarında hayatlarını kaybetti. Baba pencereden atlamak sureti ile kendisini kurtardı ve yaralı. Çok acı bir olay. Başımız sağ olsun. Devletimiz ailenin yanında, maddi ve manevi ne gerekiyorsa yapacağız. Allah bu acıları tekrar yaşatmasın" dedi.