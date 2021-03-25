Türkiye Düzce Üniversitesi 17 öğretim üyesi alıyor

Düzce Üniversitesi 17 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Düzce Üniversitesi 17 öğretim üyesi alıyor

Düzce Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 09 Nisan 2021 olarak açıklandı.

25 Mart 2021, Perşembe 16:43 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Düzce Üniversitesi 17 öğretim üyesi alımı yapacak. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Gerekli bilgi ve belgeler www.personel.duzce.edu.tr adresinden temin edilebilir" açıklaması yapıldı.

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