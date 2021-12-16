Türkiye Düzce Üniversitesi 19 öğretim görevlisi alacak

Düzce Üniversitesi 19 öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Düzce Üniversitesi 19 öğretim görevlisi alacak

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü 19 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

16 Aralık 2021, Perşembe 17:35 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Gerekli bilgi ve belgeler https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular adresinden temin edilebilir. " açıklaması yapıldı.


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