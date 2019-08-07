Düzce Üniversitesi akademik personel alıyor!

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri bölümüne öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alıyor. İşte başvuru şartları…

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri bölümüne öğretim elemanı alıyor. Acil Tıp ve Nöroşirurji bölümlerine 6 doktor öğretim üyesi alınacak. Ayrıca Acil Tıp bölümüne uzmanlık eğitimini acil tıp alanında tamamlamış 4 öğretim görevlisi de alıyor. Her iki kadroya başvurular 21 Ağustos’ta sona erecek.

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