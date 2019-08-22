Düzce Üniversitesi öğretim üyesi alıyor!

Düzce Üniversitesi profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarında 61 öğretim üyesi alıyor. İşte detaylar…

Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi, Akçakoca Meslek Yüksekokulu, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Düzce Meslek Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne öğretim üyesi alınıyor.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN ﻿