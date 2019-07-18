Düzce Valisi Dağlı: 7 kişi kayıp ihbarı geldi

Düzce Valisi Zülkif Dağlı "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Akçakoca ve Cumayeri'nde de 69 kişi kurtarıldı." dedi.

Vali Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerin sahada olduklarını belirtti.

Helikopterler aracılığıyla Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde mahsur kalan 69 vatandaşın kurtarıldığını bildiren Dağlı, 3 aileden kayıp olduğu yönünde ihbarların geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatıldı."

Öte yandan Esmahanım köyünde mahsur kalan 16 kişinin helikopterlerle kurtarıldığı ve ağır yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

BAKAN SOYLU BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce ili genelinde etkili olan kuvvetli sağanak sonucu oluşan sel ve heyelan nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.

AA

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