Olay akşam saatlerinde, Ağa Mahallesi 1963 Sokak üzerinde meydana geldi. Yunus Asan'a ait iki katlı evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Mahalle halkı yangının söndürülmesi için seferber olarak, itfaiye ekiplerine yardımcı oldu. Mahalle sakinleri, sağanak yağmurla birlikte şimşekler çaktığı ve yıldırımın isabet ettiği evde yangın çıkarken içeridi bulunan bir kadını dışarı çıkarttıklarını belirttiler.

SAKARYA'DA YILDIRIM DÜŞEN EV KÜLE DÖNDÜ

Olay akşam saatlerinde, Kocaali Karapelit Mahallesi'nde meydana geldi. Sağanak etkili olduğu sırada Ahmet Bıyık'a ait 2 katlı ahşap evin üzerine yıldırım düştü. Evde bulunanlar kendilerini dışarıya attı. Ev alevler içerisinde kalırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.