Türkiye Düzce Yığılca'ya giriş ve çıkışlar kapatıldı

Düzce Yığılca'ya giriş ve çıkışlar kapatıldı

Türkiye

Düzce Yığılca'ya giriş ve çıkışlar kapatıldı

Düzce’de, corona virüs önlemleri kapsamında Yığılca ilçesine yönelik giriş ve çıkışlar sınırlandırılırken, polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

09 Nisan 2020, Perşembe 10:17 Son Güncelleme:
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Düzce Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüs salgınına karşı tedbirler aldı. Kurulun aldığı karar doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından Zonguldak’ın Alaplı ilçesine sınır olan Yığılca ilçesine giriş ve çıkışlar, 15 gün süreyle sınırlandırıldı.

Sınırlamanın 3'üncü gününde, polis ekipleri, denetimlerini sürdürdü. Yığılca ilçesine sadece çalışanların, valilikten seyahat izni almak şartıyla ikametgahı olanların ve araçlarla gıda ürünleri taşıyanların geçişine izin verildi. Araçlarda bulunan kişilerin belgeleri ile gıda ürünleri getirenlerin ise faturaları kontrol edildi. Ayrıca ilçeye giren ve çıkanların ateşleri ölçüldü. Seyahat izin belgesi olamayanlara da izin belgeleri almaları için uyarı yapıldı. Gerekli belgesi olmayanlar ilçeye alınmadı.

DHA


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