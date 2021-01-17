Düzce Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 18 Ocak Pazartesi günü Düzce genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır." ifadesine yer verildi.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı ve gece oluşacak buzlanma nedeniyle il genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının bir günlüğüne idari izinli sayılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Kütahya Valiliği'nin açıklamasında ise il genelinde yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava şartlarından dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin idari izinli olacağı ifade edildi.

AA







