Türkiye Düzce, Zonguldak ve Kütahya'da engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak

Düzce, Zonguldak ve Kütahya'da engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak

Türkiye

Düzce, Zonguldak ve Kütahya'da engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak

Düzce, Zonguldak ve Kütahya'da, engelli ve hamile kamu çalışanları, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın idari izinli sayılacak.

17 Ocak 2021, Pazar 21:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Düzce Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, 18 Ocak Pazartesi günü Düzce genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır." ifadesine yer verildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı ve gece oluşacak buzlanma nedeniyle il genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının bir günlüğüne idari izinli sayılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Kütahya Valiliği'nin açıklamasında ise il genelinde yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava şartlarından dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin idari izinli olacağı ifade edildi.

AA

İlgili Haberler
Ankara Valiliği'nden buzlanma ve don uyarısıYeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni kar uyarısı



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Son dakika gözaltı kâbusu sona eriyor
Hakan Çelik
Şirin Sever
Erkekler ve o inkar etmeler..
Şirin Sever
Rauf Tamer
Pazar kahvesi
Rauf Tamer
Erkut Can
Size sıra gelirse mutlaka aşı olun
Erkut Can
Murat Gülderen
Karantinada stresi alan uygulamalar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Çözüm süreci... Kaftancıoğlu’na ceza...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Murat Çelik
İşin uzmanından WhatsApp mevzuu
Murat Çelik
Banu Şen
Ah bu İzmir yolları!
Banu Şen
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Süper Loto sonuç ekranı: 17 Ocak 2021 Süper Loto kazandıran numaralar