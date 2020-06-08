Düzce’de 1 köyde kısıtlama kararı alındı

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi olağanüstü toplandı. Toplantıda Düzce’de son günlerde artan vaka sayıları konuşuldu. Alınan kararlar kapsamında Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Mengencik köyüne giriş çıkışların 8 Haziran Pazartesi gününden itibaren 14 gün süre ile kontrollü olarak sağlanması ile köyde ikamet eden kişilerin 14 gün süreyle evde izole olarak kalmalarının sağlanması kararları alındı. Alınan kararlar çerçevesinde, yaylalarda ikamet eden vatandaşların temel gıda ve temizlik maddeleri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ticaret faaliyeti yürüten esnafların yaylalara günlük gidiş gelişlerine izin verildi.

Oyun ve park alanları çarşamba ve cuma günleri açılacak

Ayrıca, özel güvenlik eğitimleri, motorlu taşıt sürücüleri kursu, SRC kursları, iş makinesi operatörlüğü kursu, gemi adamı yetiştirme kursu, pilot yetiştirme kursu ve özel çeşitli kurslar Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Özel Kurslar konulu yazısında belirtilen kurallara riayet ederek faaliyetlerde bulunabilecek.

Site yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınarak takip edilecek

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı bir diğer karar ise, Düzce’de bulunan toplu yaşam alanlarında ve sitelerde havuzlar açılacak. Oyun ve park alanları sadece çarşamba ve cuma günleri açılacak. Basketbol, voleybol, futbol, tenis kortu ve halı saha gibi spor alanları kapalı kalacak. Sokağa çıkma yasağı olan grupların site içinde dolaşmaları site yönetimlerince engellenecek ve belirtilen hususlarda site yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınarak takip edilecek.

İHA







