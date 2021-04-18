Türkiye Düzce'de bulundu! Tam 800 metre

Düzce'de bulundu! Tam 800 metre

Türkiye

Düzce'de bulundu! Tam 800 metre

Son dakika haberine göre, Efteni Gölü'nde Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından usulsüz kurulan 800 metre ağ ele geçirdi. Ekipler, ağları kimlerin bıraktığını tespit etmek için çalışma başlattı.

18 Nisan 2021, Pazar 12:53 Son Güncelleme:
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Sulak alanında kontrolde bulundu. Gölde balık tutmak amacıyla 12 noktada usulsüz olarak kurulan 800 metrelik ağ ele geçirildi. Ağlar toplanırken, kimler tarafından göle bırakıldığının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

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