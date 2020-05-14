Türkiye Düzce’de Davut Yıldızı olan kitap ele geçirildi

Düzce’de Davut Yıldızı olan kitap ele geçirildi

Türkiye

Düzce’de Davut Yıldızı olan kitap ele geçirildi

Düzce’de jandarmanın yaptığı operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen İbranice yazılı ve üzerinde Davut Yıldızı ile hayvan figürleri olan kitap ele geçirildi.

14 Mayıs 2020, Perşembe 18:41 Son Güncelleme:
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Düzce’de jandarma ekipleri, Yörük köyü mevkisinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobilde, tarihi eser olduğu değerlendirilen İbranice yazılı, üzerinde Davut Yıldızı ve havyan figürleri olan kitap ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, gerekli inceleme yapılmak üzere kitabı Konuralp Müze Müdürlüğü’ne gönderdi. Kitabın hangi döneme ait olduğunun ve tarihi değerinin incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi. Araçta bulunan 2 kişi ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

DHA


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