Düzce'de feci kaza! Köprüden geçen traktör...
Düzce'nin Yığılca ilçesinde kereste yüklü traktör, köprü üzerinde devrildi. Kazada traktörün römorkunda bulunan 1 kişi kerestelerin altında kalarak hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı
Düzce Yığılca'da Hasan Alkan’ın kullandığı traktör, Karakaş Deresi üzerindeki köprüden geçtiği sırada devrildi. Kazada, traktörün römorkunda bulunan Şinasi Çakmak kerestelerin altında kalarak hayatını kaybetti.
Sürücü Hasan Alkan ile traktörün römorkunda bulunan kardeşi Ahmet Alkan ise yaralandı.
Alkan kardeşler, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)