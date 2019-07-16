Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ankesörlü telefonla ardışık arama yaptıkları tespit edilen, açığa alınan asker ve öğretmenlerden oluşan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, mahkemeye ulaşan evraklar okundu, sanık savunmaları alındı.

Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlanan tutuklu sanık Mehmet Yanmış, suçsuz olduğunu savundu.

Hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini ifade eden Yanmış, "Hakkımda konuşan kişiyi tanımıyorum. Ben devlet okulunda okudum, terör örgütü üyesi değilim. Beni başka bir kişi ile karıştırıyor olabilirler. Ben ankesörden aranmadım, ByLock da kullanmadım. ByLock tespit tutanağında yer alan kişileri tanımıyorum. Vatanıma, milletime aşığım. Ben darbeden sonra devletin en zor durumda olduğu dönemde askere gittim, sonrasında 15 ay tutuklu kaldım." diye konuştu.

Örgüt mensubu olmadığını öne süren Yanmış, tahliyesini talep etti.

AA