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Düzce'de hırsızlar cami musluklarına dadandı! 1 gecede 100 musluk çaldılar

Düzce Belediyesi tarafından ücretsiz hale getirilen ve geceleri de açık bırakılan cami tuvaletlerine dadanan hırsızlar, dün gece 100’e yakın musluk çaldı

18 Şubat 2019, Pazartesi 12:08 Son Güncelleme:
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Düzce'de hırsızlar cami musluklarına dadandı! 1 gecede 100 musluk çaldılar

Düzce'de polis, şehir merkezindeki camilerde incelemelerde bulunarak çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını gözden geçirdi.

Sabah saatlerinden itibaren tespit yaptıklarını söyleyen Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İsmail Işıldak, "Dün gece 10 camimizden 100’e yakın musluk çalınmış. Sabah saatlerinden bu yana tespit yapıyoruz. Biz Düzce Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tuvaletleri sabaha kadar açık bırakıyoruz. Ancak bu olaylar bizi üzüyor. Bu kişilerin daha duyarlı olmasını istiyoruz" dedi. DHA

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