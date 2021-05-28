Türkiye Düzce'de iğrenç olay! Annesinin erkek arkadaşı gözaltında...

Düzce'de iğrenç olay! Annesinin erkek arkadaşı gözaltında...

Türkiye

Düzce'de iğrenç olay! Annesinin erkek arkadaşı gözaltında...

Düzce’de, yanına gelen 11 yaşındaki torununun durumundan şüphelenen anneanne, küçük kızı hastaneye götürünce hamile olduğu ortaya çıktı. Küçük kızın ifadesi üzerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı H.Ç. gözaltına alındı.

28 Mayıs 2021, Cuma 15:16 Son Güncelleme:
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Olay, Düzce’nin Derelitütüncü Mahallesi’nde meydana geldi. Annesi A.K. ile birlikte İstanbul’da yaşayan 11 yaşındaki kızı A.K., Düzce’de oturan anneannesinin yanına geldi. Anneanne, torununun durumundan şüphelenerek küçük kızı hastaneye götürdü. Hastanede yapılan muayenede kızın hamile olduğu ortaya çıktı. Durum Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne haber verildi. Çocuk İzleme Merkezi’ne götürülen çocuğun burada annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı H.Ç.’nin cinsel istismarına uğdağını söylediği öğrenildi.  

A.K. koruma altına alınırken şüpheli H.Ç ve kızın annesi A.K,. İstanbul Anadolu Adliyesi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tezcan SOLMAZ/ DHA

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