Türkiye Düzce’de kan donduran olay! Çapa makinesine vücudunu kaptırdı…

Düzce’de kan donduran olay! Çapa makinesine vücudunu kaptırdı…

Türkiye

Düzce’de kan donduran olay! Çapa makinesine vücudunu kaptırdı…

Düzce’de 57 yaşındaki İbrahim Kahraman feci şekilde can verdi. Kahraman, bahçesinde çalışırken, vücudunu çapa makinesinin bıçaklarına kaptırması sonucu yaşamını yitirdi.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 14:00 Son Güncelleme:
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Olay, saat 10.30 sıralarında, Akçakoca ilçesine bağlı Kirazlı köyünde meydana geldi. İbrahim Kahraman, bahçesine tohum ekmek için çapa yapmak istedi. Kahraman, çapa makinesini kullandığı sırada vücudunu bıçaklarına kaptırdı. Bahçede bulunanların haber vermesiyle sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Kahraman’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İbrahim Kahraman’ın cansız bedeni, yapılan olay yeri incelemesinin ardından morga götürüldü. 

Tezcan SOLMAZ- Ayşenur YAMAN / DHA

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