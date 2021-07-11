Türkiye Düzce'de kıyıya vurdu! Polis alarma geçti

Düzce'de kıyıya vurdu! Polis alarma geçti

Türkiye

Düzce'de kıyıya vurdu! Polis alarma geçti

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki bir plajda, Rus yapımı olduğu düşünülen mayın tetikleyicisi karaya vurdu. 1 saat sonra bölgeye gelen bomba imha uzmanı ekip, plajda kıyıya vuran mayın tetikleyici üzerinde inceleme yaparak kontrollü bir şekilde patlatılmasına karar verdi. Bölgedeki vatandaşlar uyarıldıktan sonra, mayın tetikleyici üzerine yerleştirilen fünye ile patlatıldı.

11 Temmuz 2021, Pazar 03:12 Son Güncelleme:
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Akşam saatlerinde Akçakoca Döngelli Plajı olarak bilinen kumsalda denize giren vatandaşlar, kıyıya metal bir obje vurduğunu fark ederek polise haber verdi. Kumsala gelen ekipler, metal objenin mayın tetikleyicisi olduğunu belirleyerek kumsalda yaklaşık 100 metrelik mesafeye güvenlik şeridi çekti.

Rus yapımı olduğu düşünülen mayın tetikleyicinin Karadeniz'de yapılan tatbikatlarda kullanılıp kullanılmadığı güvenlik güçlerinin yapacağı inceleme sonrasında ortaya çıkacak. 

KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI

Düzce'den yaklaşık 1 saat sonra bölgeye gelen bomba imha uzmanı ekip, plajda kıyıya vuran mayın tetikleyici üzerinde inceleme yaparak kontrollü bir şekilde patlatılmasına karar verdi. Bölgedeki vatandaşlar uyarıldıktan sonra, mayın tetikleyici üzerine yerleştirilen fünye ile patlatıldı.

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce)(DHA)

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