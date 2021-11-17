Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Düzce merkez olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40'taki deprem, yerin 18,02 kilometre derinliğinde oldu. Sarsıntı, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedildi. Düzce ve Bolu’da halk, panikle sokaklara döküldü. Düzce’de polis ve jandarma ekipleri, bölgede devriye görevinde bulunurken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Düzce’de bazı evlerde sarsıntı ile eşyaların devrilerek, hasar gördüğü belirtildi. Depremin ardından artçı sarsıntılar, devam etti.





DÜZCE'DE BİR DEPREM DAHA

AFAD tarafından son açıklamada saat 15:57'de Düzce merkezli 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği ifade edildi.





BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" dedi.





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Düzce Valisi Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZLÜ: KÖTÜ HABER YOK

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası kötü haber olmadığını söyleyerek, kentte yapı stokunun yenilendiğini belirtti. Başkan Özlü, “Kötü bir haber yok. Düzce’deki yapı stoku yenilendi. Zemin artı 4 kata izin veriyoruz. Düzce deprem konusunda deneyimli. Hemşehrilerimiz panik yapmasınlar. Bize gelen kötü bir haber yok” dedi.

MUHTAR KOÇ: ÇOK ŞİDDETLİ HİSSETTİK

Depremin merkez üssüne yakın Yayakbaşı köyünün muhtarı Hayrettin Koç, DHA muhabirine verdiği bilgide, "Depremi çok şiddetli olarak hissettik. Köyümüzde herhangi bir hasar, yıkım söz konusu değil. Çevre köylerden de olumsuz bir şey duymadık şu ana kadar” dedi.





KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ŞERİF BARIŞ:

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu sürekli hatırlatan orta büyüklükteki depremlerden bir tanesi. Bu tür depremler bize göre gayet normal. Temel olarak bu bölgedeki fayın uzunluğunun daha yüksek bir deprem üretecek potansiyeli yok. Bizim deprem öncesi ev ve iş yerlerindeki hazırlığı deprem öncesi ve deprem sonrası doğru davranışları insanlarımıza öğretmemiz lazım. Türkiye’de yaşayan insanların Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu öğrenmesi lazım. Bu deprem İstanbul depremini tetiklemez. Artçıları da bir süre devam edebilir ancak daha büyük bir deprem üretmez bu fay.

CNN Türk Sunucusu Göksu Öngören Özgür, stüdyoda hissettikleri depremin ardından canlı yayında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Saat 15.40'ı gösterdiği civarda Bağcılar'daki stüdyolarımızda depremi hissettik. Kameraman arkadaşımla birlikte 'acaba mı' kaygısına düştük. Ben, başımın döndüğünü hissettim demeye kalmadı yukarıdaki ışıklara baktık ve ışıkların sallandığını görünce deprem olduğunu anladık."











