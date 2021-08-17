Olay, 10.30 sıralarında Çoban mevkisinde meydana geldi. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan ana isale hattında henüz bilinmeyen nedenle hasar meydana geldi. Dışarı akmaya başlayan sular, yaklaşık 5 dakikada Atatürk Bulvarı'nı kaplayarak baskınlara neden oldu. Yollar ve bazı iş yerlerinin zemin katları su altında kaldı.

Bölge esnafı, su baskınıyla mağdur olduklarını dile getirerek, "Adeta şok olduk, içerdeydik. Anlık, 5 dakikada, bu su baskını gerçekten çok ilginç oldu. Mağdur olduk, yolları kullanamadık" dedi.

13 MAHALLEYE SU VERİLEMEDİ

Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise yaşanan arıza nedeniyle 13 mahalleye su verilemeyeceği bildirilerek, "Çoban mevkisinde ana isale hattında aniden meydana gelen arıza nedeniyle Hamidiye, Sancaklar, Körpeşler, Çamköy, Akınlar, Sarayyeri, Kara Hacımusa, Karaca, Beyciler, Çavuşlar, Koçyazı, Fatih ve Yeni Mahalle'de yaklaşık 4 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Ekiplerimiz, arızayı gidermek için çalışıyorlar. Kamuoyunun bilgisine sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadesi yer aldı.



