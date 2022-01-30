Türkiye Düzce’de yoğun sis: Göz gözü görmüyor

Düzce’de yoğun sis: Göz gözü görmüyor

Türkiye

Düzce’de yoğun sis: Göz gözü görmüyor

Düzce’de akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis sebebi ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sis sebebi ile göz gözü göremedi.

30 Ocak 2022, Pazar 02:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Düzce’de geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı hafta sonu yerini güneşli havaya bıraktı. Beyaza bürünen sokaklar güneş ile birlikte erimeye başlarken, akşam saatlerinde de sis etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıkları -5 dereceye kadar düşerken, sis sebebi ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Zonguldak-Düzce D-655 karayolu ile Düzce-Bolu ve Düzce-Sakarya istikametlerinde de sis sebebi ile araç sürücüleri güzergahlarda güçlükle ilerleyebildi. Trafik ekipleri kavşaklarda önlem alarak araç sürücülerine dikkatli ilerlemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Şehrin Bahçeşehir, Kuzey Çevre ve Otogar bağlantı yolları ile İstanbul, Eski Bolu, Atatürk Caddelerinde de sis etkili oluyor.

İHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Yol haritası
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Teknoloji nasıl hayat kurtarıyor?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cavit Bey'in idamında Bülent Ecevit’in babası
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Tabağındaki yemeğin doğaya etkisi ne?
Şirin Sever
Banu Şen
Sağlık ve doğa turizminin yeni merkezi: İnegöl
Banu Şen
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gözyaşları sel oldu! Kızını kucağına alarak sevdikten sonra toprağa verdi