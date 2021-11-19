Türkiye Düzce’de zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Düzce’de zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Düzce’de zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Düzce’de, TEM yolunda 1’i oto kurtarıcı 9 aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM yolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

19 Kasım 2021, Cuma 22:34 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM yolu Küçük Melen mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 1’i oto kurtarıcı 9 araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 5 kişi yaralanırken, 2 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından olay yerinde kalmak istedi. 3 kişi ise Düzce’de bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM yolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

DHA

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