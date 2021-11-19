Düzce’de zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM yolu Küçük Melen mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 1’i oto kurtarıcı 9 araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 5 kişi yaralanırken, 2 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından olay yerinde kalmak istedi. 3 kişi ise Düzce’de bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM yolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

DHA