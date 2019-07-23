Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ile diğer ekipler, selden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu ile merkeze bağlı Melenağzı köylerinde toplandı.

Kaybolan kişilerin denize gidebileceği ihtimalinin de değerlendirildiği çalışmalarda 213 personel, 56 araç, botlar, arama kurtarma köpekleri ve helikopterler görev yapıyor.

İş makineleri de köpeklerin işaret ettiği yerlere odaklanarak çalışıyor.

Öte yandan, bölgede, Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü gezici sağlık aracı ve diğer STK'lerin selzedelere yardımları sürüyor.

2 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde anne ile 9 yaşındaki kızının cesedi bulundu.

Esmahanım köyündeki evlerinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan kadın ve çocuğun cenazelerinin birbirlerine 15-20 metre mesafede olduğu öğrenildi.

Ekipler, kısmen balçık ve ağaç kütükleri arasında olan cenazeleri bulunduğu yerden çıkardı.

Daha sonra yakınları tarafından teşhis edilen cenazelerin, anne Nilgün (39) ile 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'a ait olduğu belirtildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından anne ve kızının cenazesi Akçakoca Devlet Hastanesi morguna gönderilecek. Cenazelerin, bugün defnedilmesi bekleniyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kuvvetli yağış sonrası su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'de rafting ekiplerinin arama çalışmaları aksiyon kamerasına yansıdı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe ve arkadaşlarının oluşturduğu "Rafting Arama Kurtarma" adı verilen gönüllü arama kurtarma ekibi, bölgedeki çalışmalara katıldı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nden alınan izin doğrultusunda ekip, 18 Temmuz'da Jandarma Genel Komutanlığının helikopteriyle selden en fazla etkilenen köylerden Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım'a gitti.

Kayıp vatandaşları arama çalışmalarına Melen Çayı'nda rafting botlarıyla katılan ekip, 2 gün bölgede kaldı.

Ekip, suyun biraz çekilmesiyle bölgedeki evlere giderek, vatandaşların yardımına koştu.

Diğer arama kurtarma ekipleriyle koordineli çalışan raftingciler, Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasında 7 kişilik Aşıkoğlu ailesine ulaşıp aile bireylerini helikoptere bindirerek bölgeden tahliye etti.

Raftingcilerin gönüllü olarak katıldıkları arama kurtarma faaliyetleri, aksiyon kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, 8 kişilik rafting ekibinin 2 bot ile bölgedeki evlere gitmeleri ve bölgede botlarla yaptıkları çalışmalar yer alıyor.

Kayıtlarda, ekiplerin gece ateş yakarak ısınmaya çalışması ile yıkılan bir evin odasında kaldığı görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Bölgede 17 Temmuz Çarşamba akşamı ve 18 Temmuz Perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in cesedi bulunmuştu. Ekipler dün de 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cesedine ulaşmıştı.

AA