Düzce’den bir acı haber daha geldi!

Bölgede 17 ve 18 Temmuz’da etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı’nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, Fatma (42), Cengiz (53) ve Kağan Töngel (3) ile anne Nilgün (39) ve kızları Funda (9), ikiz olan Sanem ve İlayda Sinem Kaplan (7) hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz’da Fatma Töngel’in, 21 Temmuz’da Cengiz Töngel’in, 22 Temmuz’da ikizlerden Sanem Kaplan’ın, 23 Temmuz’da anne Nilgün ile kızı Funda Kaplan’ın, 7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan'ın cansız bedeni bulundu

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Bugün gelen bir son dakika haberine göre ise, 3 yaşındaki Kağan Töngel’in cansız bedeni bulundu. Tüm kayıpların bulunması üzerine ekipler arama çalışmalarına son verdi.



