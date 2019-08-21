Düzenli tasarruf artıyor

Tasarruf içinde TL cinsi vadeli hesapların payı da yüzde 30’dan yüzde 36 seviyesine yükseldi. ING Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “Tasarruf sahipliği sürdürülebilir büyüme için önemli. Tasarruf etmek bir alışkanlık. İkinci çeyrekte düzenli tasarruf edenlerde gözlenen artış Türkiye adına memnuniyet verici” dedi.