Düzenli tasarruf artıyor
ING Türkiye, ‘Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre; tasarruf edenler içinde düzenli tasarruf yapanların oranı yüzde 63’ten yüzde 70’e çıktı.
Tasarruf içinde TL cinsi vadeli hesapların payı da yüzde 30’dan yüzde 36 seviyesine yükseldi. ING Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “Tasarruf sahipliği sürdürülebilir büyüme için önemli. Tasarruf etmek bir alışkanlık. İkinci çeyrekte düzenli tasarruf edenlerde gözlenen artış Türkiye adına memnuniyet verici” dedi.