DVD oynatıcıya bile uyuşturucu gizlemişler!
Bursa'da, narkotik polislerinin 3 adrese gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda uyuşturucu çetesi çökertildi. 16 kişinin yakalandığı operasyonlarda yapılan aramalarda DVD oynatıcının içine gizlenen uyuşturucu da ele geçirildi
Bursa'da narkotik polis, uyuşturucu çetesinin yüklü miktarda uyuşturucuyu 'torbacı' diye bilinen satıcılara teslim edip satış yaptıracağını belirledi. Şüphelileri fiziki takibe alan ekipler, operasyon için harekete geçti.
Bu sabah 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 16 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda; 760 gram esrar, 255 gram metamfetamin, ruhsatsız 2 tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.
KÖPEK TEPKİ VERİNCE ORTAYA ÇIKTI
Narkotik köpeği Rona'nın tepki vermesi üzerine DVD oynatıcı söküldü. Cihazın içine gizlenen 255 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişiden 11’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)