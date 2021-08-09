Dwayne Johnson: Günde üç kez yıkanıyorum

Son dönemde bazı ünlüler ilginç banyo alışkanlıklarıyla gündeme geliyor. ‘The Rock’ lakaplı ünlü aktör Dwayne Johnson da kendi banyo alışkanlığından bahsetti.

49 yaşındaki ABD'li oyuncu, düzenli olarak banyo yapmadığını söyleyen ünlülerden sonra Twitter’da hayranlarının sorularını yanıtlarken, kendisinin “kokuşuklardan biri olamayacağını” söyledi.

'BEN YIKANMAYAN ÜNLÜLERİN ZITTIYIM'

49 yaşındaki Johnson, günde üç kez yıkandığını söyleyerek, “Ben yıkanmayan ünlülerin zıttıyım” ifadesini kullandı.

Ünlü oyuncu, sabah yataktan kalkınca soğuk duş aldığını, spor sonrasında ılık duş aldığını, işten eve döndüğündeyse sıcak banyo yaptığını belirtti.

'DUŞTA ŞARKI SÖYLERİM'

Üç çocuk babası oyuncu, “Yüzümü yıkarım, vücudumu yıkarım, kese yaparım ve duşta şarkı söylerim” diye tweet attı.

Mila Kunis, Ashton Kutcher, Kristen Bell ve Dax Shepard, son dönemde her gün düzenli olarak banyo yapmadıklarını açıklayan ünlülerdi.



