Eski tam zamanlı Amerikan güreşçisi, günümüzün en çok kazanan erkek Hollywood yıldızı Dwayne Johnson, “Young Rock” adlı dizi ile kendi gençliğini konu edinecek dizide hem projenin yapımcılığını üstlenecek hem de kendisini oynayacak.

Aktör son yıllarda Hollywood’un en çok kazanan aktörü konumunda. Geçtiğimiz sene içerisinde, aktörün HBO’da yayınlanan “Ballers” adlı dizisi 5 sezonluk ekran macerasının sonuna gelmişti.

Johnson’ın ayrıca yapım aşamasında olan birçok projesi bulunuyor.

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