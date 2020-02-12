Dwyane Wade, Ellene DeGeneres'in programında, 12 yaşında çocuğu Zion (yeni ismiyle Zaya) ile aralarında geçen konuşmayı anlattı.

Oyuncu Gabrielle Union ile evli olan Dwyane Wade, Zion'la ilgili şunları açıkladı:

Zaya bir gün eve geldi. 'Anne, baba sizinle konuşmak istiyorum Sanırım bu gerçekle yaşamaya hazırım. Ben artık 'kız' olarak çağrılmak istiyorum. Eğer bana Zaya derseniz sevinirim' dedi.

Zaya, erkek olarak doğmuş ve adı Zion olarak konmuştu. Wade, çocuğunun bu kararının ardından "Şu an onu desteklemek için mümkün olduğu kadar çok şey öğrenmeye çalışıyorum" dedi.