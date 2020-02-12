Basketbol Dwyane Wade, 12 yaşındaki çocuğunun cinsiyet değiştirme kararını destekliyor
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Dwyane Wade, 12 yaşındaki çocuğunun cinsiyet değiştirme kararını destekliyor

Basketbol

Geçtiğimiz sene sonunda basketbolu bırakan efsane yıldız Dwyane Wade, Ellen DeGeneres'in programında 12 yaşındaki çocuğuyla ilgili önemli bir konuya değindi. Wade, bir erkek olarak doğan Zion adındaki çocuğunun artık 'Zaya' olarak çağrılmak istediğini ve kendini 'kız çocuğu' olarak tanımladığını söyledi.

12 Şubat 2020, Çarşamba 11:39 Son Güncelleme:
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Dwyane Wade, Ellene DeGeneres'in programında, 12 yaşında çocuğu Zion (yeni ismiyle Zaya) ile aralarında geçen konuşmayı anlattı.

Oyuncu Gabrielle Union ile evli olan Dwyane Wade, Zion'la ilgili şunları açıkladı:

Zaya bir gün eve geldi. 'Anne, baba sizinle konuşmak istiyorum Sanırım bu gerçekle yaşamaya hazırım. Ben artık 'kız' olarak çağrılmak istiyorum. Eğer bana Zaya derseniz sevinirim' dedi.

Zaya, erkek olarak doğmuş ve adı Zion olarak konmuştu. Wade, çocuğunun bu kararının ardından "Şu an onu desteklemek için mümkün olduğu kadar çok şey öğrenmeye çalışıyorum" dedi.

"Birçoğunuzla aynı bakış açışıyla büyüdüm"

"Birçoğunuzla aynı bakış açışıyla büyüdüm"

Dwyane Wade, aralık ayında katıldığı bir podcast programında Zaya'nın bu kararıyla ilgili şunları söyledi:

Aslında buradaki insanların çoğuyla aynı bakış açısıyla büyüdüm. Bu biraz cahilce. Aynaya bakıp 'Ya oğlum bir gün eve gelip eşcinsel ya da trans birey olduğunu söylerse? Ne yapacağım? Nasıl hareket edeceğim?' dedim. Sonra, kendi kendime 'Bu onunla ilgili değil. O kim olduğunu biliyor. Bu seninle ilgili, sen kimsin?' dedim.


"Desteklemek için çalışıyorum"

"Desteklemek için çalışıyorum"

Wade, DeGeneres'in programında, "Zaya'yı desteklemek için mümkün olduğu kadar çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Biz ebeveynlerin işi budur. Çocuğumuz eve bir soruyla geldiğinde onu dinlemek, verebileceğimiz en doğru bilgiyi vermek bizim görevimiz. Konu cinsellik veya cinsiyet olduğunda da bu böyle, değişmiyor" dedi.

Gabrielle Union, Salı sabahı Twitter'da Zaya'yı tanıttığı bir video yayınladı. Zaya, videoda "Eğer olmadığın biri gibi olmaya çalışıyorsan bu dünyada olmanın anlamı nedir? Kendin gibi yaşamıyorsan bu mantıklı değil. Doğru ol, kendin olmanın yolu basmakalıplardan geçmiyor" dedi.

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