DxOMark akıllı telefonların pillerini de test edecek
DxOMark, bundan sonra akıllı telefonların pillerini de test etmeye başlayacak. Fransız inceleme laboratuvarı, kamera, hoparlör ve ekran incelemelerini hali hazırda zaten yapıyor.
29 Nisan 2021, Perşembe 15:09 Son Güncelleme:
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Fransız inceleme laboratuvarı DxOMark kısa süre sonra akıllı telefonların pillerini de test etmeye başlayacağını duyurdu. Şirket, pil testinin detayları konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.
DxOMark’ın Diğer test kategorilerinde olduğu gibi çeşitli senaryolarda mobil cihazların pil performansını değerlendireceği belirtildi.
DxOMark uzmanları 2019 yılına kadar akıllı telefonların sadece ana kameralarını test ediyordu. Ancak 2019'un ikinci yarısı itibarıyla selfie kamerası, hoparlör ve ekran gibi diğer parametreleri de inceleme kapsamına aldı.