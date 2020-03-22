Dybala ve kız arkadaşının corona virüs testi pozitif çıktı
İtalyan ekibi Juventus´ta Daniele Rugani ve Blaise Matuidi´nin ardından Paulo Dybala´nın da corona virüs testi pozitif çıktı.
22 Mart 2020, Pazar 02:07 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını İtalya’da yayılmaya devam ederken, Serie A’da forma giyen futbolcuları da etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak Juventus´un yıldız isimlerinden Dybala da kendisi ve kız arkadaşı Oriana Sabatini´nin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Dybala: Mükemmel durumdayız
Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Arjantinli yıldız, "Herkese merhabalar COVID-19 testinin sonuçlarını aldığımızı ve hem Oriana’da, hem de bende sonuçların pozitif çıktığını bildirmek isterim. Neyse ki mükemmel durumdayız. Mesajlarınız için herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Dybala, İtalyan devi Juventus´ta Rugani ve Matuidi´nin ardından koronavirüs testi pozitif çıkan 3´üncü futbolcu oldu.
DHA