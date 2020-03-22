Futbol Dybala ve kız arkadaşının corona virüs testi pozitif çıktı

Dybala ve kız arkadaşının corona virüs testi pozitif çıktı

Futbol

Dybala ve kız arkadaşının corona virüs testi pozitif çıktı

İtalyan ekibi Juventus´ta Daniele Rugani ve Blaise Matuidi´nin ardından Paulo Dybala´nın da corona virüs testi pozitif çıktı.

22 Mart 2020, Pazar 02:07 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını İtalya’da yayılmaya devam ederken, Serie A’da forma giyen futbolcuları da etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak Juventus´un yıldız isimlerinden Dybala da kendisi ve kız arkadaşı Oriana Sabatini´nin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Dybala: Mükemmel durumdayız

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Arjantinli yıldız, "Herkese merhabalar COVID-19 testinin sonuçlarını aldığımızı ve hem Oriana’da, hem de bende sonuçların pozitif çıktığını bildirmek isterim. Neyse ki mükemmel durumdayız. Mesajlarınız için herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Dybala, İtalyan devi Juventus´ta Rugani ve Matuidi´nin ardından koronavirüs testi pozitif çıkan 3´üncü futbolcu oldu.

DHA

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