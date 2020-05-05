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Futbol Dybala'nın corona virüs testi 5. kez pozitif çıktı

Dybala'nın corona virüs testi 5. kez pozitif çıktı

Futbol

Dybala'nın corona virüs testi 5. kez pozitif çıktı

Paulo Dybala'ya yapılan 5. corona virüs test sonucu yine pozitif çıktı. Yıldız oyuncunun test sonuçları 7 haftadır pozitif çıkıyor.

05 Mayıs 2020, Salı 22:04 Son Güncelleme:
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Juventus'un yıldızı Paulo Dybala'nın beşinci corona virüs testi de pozitif çıktı. Arjantinli futbolcunun durumunun iyi olmasına rağmen virüsü üzerinden atamamasının sebebi henüz anlaşılamadı. Arjantinli ilk olarak Instagram hesabından 21 Mart'ta yaptığı paylaşımda kendisinin ve kız arkadaşı Oriana Sabatini'nin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmuştu.

Dybala'nın son 6 haftada 4. kez test yaptırdığı belirtilirken, son testlerin olumsuz olduğu vurgulanmıştı.

Test sonuçları 7 haftadır pozitif çıkıyor

İtalyan Corriere Dello Sport gazetesinin haberine göre, Dybala'nın corona virüs testi 5. kez pozitif çıktı. Yıldız oyuncunun test sonuçları 7 haftadır pozitif çıkıyor.


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