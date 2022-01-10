Dying Light 2, 500 saatten fazla oynanış süresi ile gelecek
İlk Dying Light oyunu, 2015 yılında çıkış yaparak büyük bir beğeni toplamıştı. Uzun bir aradan sonra çıkacak olan Dying Light 2 ise, 500 saatten fazla oynanış süresi ile birlikte gelecek.
10 Ocak 2022, Pazartesi 11:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Polonyalı şirket Techland tarafından geliştirilen Dying Light 2: Stay Human, 500 saatin üzerinde oynanışa sahip olacak. Oyundaki tüm görevleri yapmak, tüm elementleri toplamak, tüm gizli içerikleri açmak toplamda 500 saat yapacak. Oyunun yalnızca ana hikayesinin oynanış süresi ise bilinmiyor.
Dying Light 2, 4 Şubat 2022 tarihinde, Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4, PlayStation 5 ve PC kullanıcıları için çıkış yapacak.
BUNLARI DA OKUYUN