DYK kursları 7. ve 11. Sınıflar için 16 Ekim tarihi itibariyle başlayacak. Kurslardan faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını, belirtilen tarih aralığında MEB’in paylaştığı internet adresi üzerinden yapabilecek. İşte, DYK 7. ve 11. sınıf başvuru tarihleri ve başvuruda dikkat edilmesi gereken noktalar…

DYK 7. VE 11. SINIF BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan DYK kurslarına katılmak isteyen 7. Ve 11. Sınıf öğrencileri için müjdeli haber geldi. Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, 7. ve 11. Sınıf öğrencileri DYK başvurularını 12-15 Ekim tarihleri aralığında yapabilecek. 16 Ekim’de başlayacak DYK kurslarında, matematik, Türkçe ve fen bilimleri derslerine yönelik programlar hayata geçirilecek. Kurslar, 10 Haziran tarihine kadar devam edecek.

DYK KURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

7 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılabileceği DYK kurs başvuruları https://e-kurs.meb.gov.tr veya https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar internet adresinden e-kurs modülü üzerinden yapılacak.

DYK BAŞVURUSU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

DYK kurs başvurusu yapacak adaylar, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülü tarafından kendilerine otomatik oluşturulan şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında eğitimine devam eden öğrenciler, kayıtlı oldukları okulun veya ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

Öğrenci veya kursiyerler başvuru sırasında kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunabilecek.

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile veya e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapabilir.