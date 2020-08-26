MEB tarafından duyurulan Destek ve Yetiştirme Kursları için başvuruların başlayıp başlamadığı merak ediliyordu. Takvime göre DYK başvuruları 26 Ağustos tarihinde başlıyor. Peki Destekleme ve Yetiştirme kurları başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları iş takvimini yayınladı. 21-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğretmen başvuruları alındı ve ücretli öğretmen başvuruları eğitim müdürlüklerince onaylandı.

26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında ise öğrenci başvuruları alınacak.

31 Ağustos 2020 tarihinde kurs sınıfları oluşturulacak ve dersler başlayacak.

6 Haziran 2021 tarihinde kurslar tamamlanacak.

DYK başvuru sayfasına ulaşmak için tıklayınız.