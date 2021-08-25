DYK bu yıl 6 Eylül tarihinde başlayacak ve geçtiğimiz hafta öğretmen başvuruları tamamlandı. Şimdi binlerce öğrenci Destek ve Yetiştirme Kurslarına başvuru yapmak için birçok detayı araştırıyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre öğrenciler, e-kurs modülü üzerinden başvuru yapabilecek. İşte, DYK öğrenci başvuruları ne zaman? DYK e-kurs öğrenci başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtları…

DYK ÖĞRENCİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Destek ve Yetiştirme Kursları (DYK) öğrenci başvuruları 24 Ağustos ve 30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

DYK E-KURS ÖĞRENCİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Resmi örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun veya ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvurularını gerçekleştirebilir.

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

DYK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

DESTEK VE YETİŞTİRME KURSLARINA (DYK) KİMLER KATILABİLİR?

Örgün ya da yaygın orta öğretim kurumlarından mezun olanlar

Açık Öğretim (Örgün ya da yaygın) orta okul öğrencileri

İmam Hatip orta okulu öğrencileri

Mesleki ve teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek Liselerinden mezun olanlar.

Gelen ilköğretim programı uygulanan özel eğitim orta okulu öğrencileri (Görme Engelli, İşitme Engelli, Ortopedik, Hafif Düzey Zihinsel Engelli)

Örgün ve yaygın orta öğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler (Lise)

Mesleki ve Teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesi öğrencileri destek ve yetiştirme kurslarına katılabilecekler.







