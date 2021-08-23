6 Eylül’de başlayacak DYK için öğretmen başvuruları 20 Ağustos'ta başlamıştı. Öğretmen başvurularının tamamlanmasının ardından öğrenciler, Destek ve yetiştirme kurslarına başvuruda bulunacak. Peki, DYK öğretmen başvuruları ne zaman bitiyor? DYK öğretmen başvurusu nereden ve nasıl yapılır? 2021-2022 DYK öğretmen başvuru ekranı…

DYK ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Destek ve yetiştirme kursları (DYK) öğretmen başvuruları 20 Ağustos’ta başlamıştı, 23 Ağustos tarihinde (Bugün) son buluyor.

DYK ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

DYK öğretmen başvuruları https://e-kurs.meb.gov.tr veya https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar internet adresinden e-kurs modülü üzerinden yapılıyor.

Örgün eğitim öğrencileri okudukları okul veya kurumlarından aldıkları EBA şifresi ile e-kurs modülü üzerinden tercih yapabilir. Açık öğretim öğrencileri örgün eğitim kurs merkezlerine, kursiyerler ise halk eğitim merkezleri müdürlüklerine sınıf düzeyleri veya diplomaları ile şahsen başvuru yaparak kurs şifrelerini alabilir.

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DYK ÖĞRENCİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DYK öğrenci başvuruları 24-30 Ağustos 2021 tarihinde alınacak. Kurs sınıfları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında oluşturulacak.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları 6 Eylül 2021'de başlayacak, 10 Haziran 2022'de dersler sona erecek.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA KİMLER KATILABİLİR?

DYK’ler 8'inci ve 12'nci sınıflar ile mezun öğrencileri kapsamaktadır. Ayrıca;