DYK öğretmen başvuruları ne zaman bitiyor? DYK öğretmen başvurusu nereden ve nasıl yapılır? 2021-2022 DYK öğretmen başvuru ekranı
DYK öğretmen başvuruları için zaman daraldı, pek çok aday “DYK öğretmen başvurusu nereden ve nasıl yapılır?” araştırması içine girdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği destekleme ve yetiştirme kursları için öğrenmenler ve öğrenciler farklı tarihlerde başvuru yapabilecekler. İşte, DYK başvuru tarihleri ve 2021-2022 DYK öğretmen başvuru ekranı
23 Ağustos 2021, Pazartesi 15:24 Son Güncelleme:
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6 Eylül’de başlayacak DYK için öğretmen başvuruları 20 Ağustos'ta başlamıştı. Öğretmen başvurularının tamamlanmasının ardından öğrenciler, Destek ve yetiştirme kurslarına başvuruda bulunacak. Peki, DYK öğretmen başvuruları ne zaman bitiyor? DYK öğretmen başvurusu nereden ve nasıl yapılır? 2021-2022 DYK öğretmen başvuru ekranı…
DYK ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Destek ve yetiştirme kursları (DYK) öğretmen başvuruları 20 Ağustos’ta başlamıştı, 23 Ağustos tarihinde (Bugün) son buluyor.
DYK ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
DYK öğretmen başvuruları https://e-kurs.meb.gov.tr veya https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar internet adresinden e-kurs modülü üzerinden yapılıyor.
Örgün eğitim öğrencileri okudukları okul veya kurumlarından aldıkları EBA şifresi ile e-kurs modülü üzerinden tercih yapabilir. Açık öğretim öğrencileri örgün eğitim kurs merkezlerine, kursiyerler ise halk eğitim merkezleri müdürlüklerine sınıf düzeyleri veya diplomaları ile şahsen başvuru yaparak kurs şifrelerini alabilir.
DYK ÖĞRENCİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
DYK öğrenci başvuruları 24-30 Ağustos 2021 tarihinde alınacak. Kurs sınıfları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında oluşturulacak.
Destekleme ve Yetiştirme Kursları 6 Eylül 2021'de başlayacak, 10 Haziran 2022'de dersler sona erecek.
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA KİMLER KATILABİLİR?
DYK’ler 8'inci ve 12'nci sınıflar ile mezun öğrencileri kapsamaktadır. Ayrıca;
- Mesleki ve teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek Liselerinden mezun olanlar.
- Örgün ya da yaygın orta öğretim kurumlarından mezun olanlar
- Gelen ilköğretim programı uygulanan özel eğitim orta okulu öğrencileri (Görme Engelli, İşitme Engelli, Ortopedik, Hafif Düzey Zihinsel Engelli)
- Açık Öğretim (Örgün ya da yaygın) orta okul öğrencileri
- Örgün ve yaygın orta öğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler (Lise)
- İmam Hatip orta okulu öğrencileri
- Mesleki ve Teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesi öğrencileri destek ve yetiştirme kurslarına katılabilecekler.