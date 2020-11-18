Her iki model de kullanıcıların günü verimli bir şekilde tamamlayabilmelerini sağlayacak gerekli tüm araçları bütçeyi sarsmadan sunuyor. Satellite Pro C40-H ve C50-H’nin, 10. Nesil Intel® Core işlemci, 16 GB’a kadar DDR4 RAM ve 512 GB’ye kadar yüksek hızlı SSD depolama seçenekleri bulunuyor.

Satellite Pro C40-H, hareket halindeki kullanıcılar ve mobil yaşam göz önünde bulundurularak tasarlandı. Cihaz 1,55 kg ağırlığı ve 18,9 mm kompakt form faktörüyle kolayca taşınabiliyor. 10 saate kadar kullanım sağlayan pil ömrü¹, Satellite Pro C40-H’yi hareket halindeki profesyoneller ve öğrenciler için güvenilir bir yol arkadaşı haline getiriyor. Dar bir çerçeve içerisindeki 14 inç LCD HD veya FHD ekranına sahip olan Satellite Pro C40-H, kapsamlı bir izleme deneyimi sunuyor. 15 inçlik kardeşi ise 9,5 saate varan pil ömrü¹ ve ileri düzey parlaklık için 250 NIT FHD ekran seçeneğiyle dikkat çekiyor. Her iki cihaz geniş klavye ve Precision Touchpad destekli ClickPad özelliğiyle gün boyu yazım ve kullanım rahatlığı sağlıyor. C50’nin ayrıca sayısal tuş takımı da bulunuyor. Yine her iki cihazın isteğe bağlı parmak izi okuyucu özellikli SecurePad seçeneği bulunuyor.

Bütçe dostu Satellite Pro C40-H ve C50-H, seçkin şık koyu mavi tasarımlarıyla çağdaş bir görünüm ve his sunuyor. Kullanıcıların bakteri oluşumundan korunabilmeleri için her iki cihazın da boyalı yüzeylerinde özel bir anti-bakteriyel boya kullanıldı. Kullanıcılar, %99,9 düzeyinde test2 edilen bu kaplama sayesinde dizüstü bilgisayarlarının boyalı yüzeylerinde bakteri üremeyeceğinden emin oluyor.

C40-H ve C50-H, kullanıcıların istedikleri yerden çalışabilmeleri ya da eğitim alabilmeleri için ihtiyaç duyabilecekleri tüm bağlantı noktaları ve seçeneklerini sunacak şekilde üretildi. USB Type-C bağlantı noktası şarj, bağlantı, görüntü ve veri transferi işlevleri sağlarken, iki ilave USB 3.0, tam boyutlu HDMI ve Gigabit-LAN bağlantı noktası daha fazla çevresel bağlantı seçeneği sunuyor. Bunlara ek olarak mikro SD kart yuvası taşınabilir depolama ihtiyaçlarını karşılıyor. İsteğe bağlı USB-C istasyonu, kablo karmaşasını ortadan kaldırırken kullanıcıların çevre birimleri ve diğer cihazlarını hızla bağlayabilmelerini sağlayan daha fazla bağlanabilirlik seçeneği sunuyor. Her iki model de 802.11 AC ve Bluetooth kablosuz bağlantı seçenekleriyle donatıldı.

C40-H ve C50-H, günümüz kullanıcılarının tüm video konferans ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde HD Web Kamera, stereo hoparlörler ve dahili Cortana özellikli mikrofon ile donatıldı. Kullanıcılar ayrıca diledikleri takdirde kulaklıklarını Bluetooth üzerinde veya mikrofon/kulaklık ortak çıkışından bağlayabiliyor.

Her geçen gün daha da karmaşıklaşan siber saldırılara karşı savunma, artık her işletme için süregelen bir zorunluluk haline geldi. Bu saldırılarla mücadelede gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip güvenli ve yönetilebilir cihazlar büyük önem taşıyor. Firmware tabanlı Trusted Platform Module (TPM) 2.0 ile donatılan C40-H ve C50-H, değiştirilme riskini ortadan kaldırmak için bilgileri cihaz üzerinde şifreliyor. Ek olarak, kullanıcı ve yönetici parolası yetenekleri, istenmeyen erişimleri engellerken isteğe bağlı Kensington kilit yuvası fiziksel hırsızlıklara karşı koruma sağlıyor.

Satellite Pro C50-H Kasım, C40-H ise aralık ayında piyasaya sunulacak