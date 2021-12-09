Dyson, Avrupa Birliği Genel Mahkemesi kararına itiraz edecek

Komisyonun Eylül 2014'te tanıtılan Enerji Etiketi, torbalı elektrikli süpürgelerin enerji verimliliğini şişirip tüketicileri yanlış yönlendirerek kalitesiz ürünler satın almaya itmişti. Dyson teknolojisini dezavantajlı hale getiren bu yönetmelik satış kaybına, mühendislik ve Ar-Ge ile ilgili faaliyetleri de dahil, maliyetlerinin artmasına neden oldu.

Karar hakkında Dyson sözcüsü şunları söyledi: “Avrupa'nın en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, 2017'de Komisyonun tozsuz bir elektrikli süpürgeyi geçerli bir şekilde test edemeyeceğini, usulsüz bir şekilde boş bir test öngörerek Komisyonun kendi yasalarını çiğnediğini ve Dyson'ın kanıtlarını göz ardı ettiğini açıkça belirtti. Genel Mahkeme, Avrupa Adalet Divanı'nın önceki kararından dönmeyi seçerek, Komisyonun kendi yasalarını çiğnemesi ve Dyson'ın kanıtlarının göz ardı edilmesi konusunda kaygısız görünüyor. Aynı zamanda zararları haklı çıkaracak kadar açık olmadığını savunuyor. Bu, yanlış yönlendirilen milyonlarca tüketiciye hakarettir ve Dyson'a verilen 150 milyon sterline ulaşan önemli zararı tamamen görmezden gelmektedir. Dyson olarak Mahkeme'nin toz testi hakkında şüphe bulunduğuna dair beyanına katılmayarak temyize gideceğiz. Bu karar, Avrupa çapında gelecekteki düzenlemeler için oldukça endişe verici bir emsal teşkil ediyor ve tüketicilerin bir kez daha yanlış yönlendirilmesi riskini taşıyor.”

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Etiketleme Yönetmeliği, elektrikli süpürgelerin sınıflandırma yapılmadan ve tozsuz bir şekilde test edilmesini şart koşuyordu. Bazı siklonik makinelerin aksine, tozu hava akışından ayırmak üzere torba ve filtreler kullanan elektrikli süpürgeler, makine kullanılır kullanılmaz tozla tıkanarak çoğu zaman emiş kaybına yol açabiliyordu. Bu nedenle, tüketiciler A sınıfı (AB testlerine göre tozsuz) olduğunu iddia eden, ancak evde kullanıldığında ve içerisi tozla dolduğunda performansı G seviyesine düşebilen bir makine satın alıyordu.

Dyson'ın beş yıllık yasal itirazının (2013 – 2018) ve Avrupa Adalet Divanı'na yaptığı itirazın ardından, yönetmeliğin yasa dışı olduğu tespit edildi ve elektrikli süpürgelerdeki bu etiket kaldırıldı. Dyson, son davada Avrupa Birliği Genel Mahkemesi aracılığıyla 150 milyon sterlinlik tazminat talep ediyordu.