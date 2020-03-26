İngiltere Hükümeti, corona virüs kriziyle başa çıkmasına yardımcı olmak için Dyson'dan 10 bin adet solunum cihazı sipariş etti.

İngiliz mucit Sir James Dyson tarafından yönetilen firma, NHS adına yapılan çağrıya yanıt olarak yeni bir solunum cihazı tasarladığını söyledi.

Pille çalışan makine, saha hastaneleri ve hastalar taşınırken de dahil olmak üzere farklı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlandı.

Dyson, solunum cihazları sıfırdan tasarlamak için yüzlerce mühendisi çalıştırdı.

Solunum cihazları ne işe yarıyor?

Cihaz, bir kişinin akciğerlerine oksijen girip, karbondioksiti çıkararak nefes almasına yardımcı olan bir makine.

Bir kişinin akciğer hastalığı veya nefes almayı zorlaştıran başka bir durumu varsa nefes almasına yardımcı olmak için kullanılabilirler. Ameliyat sırasında ve sonrasında da uygulanabilirler.

Solunum cihazına bağlı bir tüp, bir kişinin ağzına, burnuna veya boğazdaki küçük bir kesime (trakeostomi de deniyor) yerleştiriliyor.

Dyson’ın kurucusu ve baş mühendis James Dyson ise konu hakkında şunları söyledi:

“Tamamen yeni bir solunum cihazı olan CoVent'i tasarlamak ve yaratmak için The Technology Partnership (TTP) ile birlikte çalıştık. Çeşitli klinik ortamlara uygun olarak Covid-19 hastalarının belirli ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan bu yeni cihaz; hızlı, verimli ve hacimsel şekilde üretilebiliyor. Esas zorluk; hacim olarak ve oldukça kısa bir sürede yeni, çok yönlü bir tıbbi ürünün nasıl tasarlanacağı ve sunulacağıydı. Şimdiyse üretime geçme yarışı başladı.

Tasarımı çok yüksek düzeyde yapısal olarak güvenlik sağlayacak biçimde optimize edilen Dyson Dijital motor bu yeni cihazın merkezinde yer aldığından, özellikle endüstriyel ve yüksek hacimli üretimi uygun hale getiriyor. Cihaz, yüksek kaliteli filtreleme sağlayan hacimli hava temizleyici ürünlerimizdeki uzmanlığımızdan yararlanılarak, güvenliğini ve etkinliğini sağlamak için yüksek kaliteli bir hava kaynağı elde etmek adına tasarlandı.

Solunum cihazları belli yasalara göre düzenlenmiş ürünler olduğundan; Dyson ve TTP ürünün ve üretim sürecinin onaylanmasını sağlamak için İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu ve İngiltere Hükümeti’yle birlikte çalışacak. İngiltere Hükümeti'nden üretim için 10.000 adet başlangıç siparişi aldık. Cihazı uluslararası alanda ulaşılabilir hale getirmenin yollarını da araştırıyoruz.

Dyson mühendislerinin ve TTP'deki ortaklarımızın başarılarıyla gurur duyuyorum. Yeni cihazın en kısa sürede üretilerek hastanelerde kullanıldığını görmek için sabırsızlanıyorum. İçinde bulunduğumuz dönem ciddi bir uluslararası kriz dönemi. Uluslararası mücadeleye destek vermek amacıyla 1.000’i Birleşik Krallık'a verilecek ilk 5.000 adet ürünü Dyson olarak bağışlayacağız.”