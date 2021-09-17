Dyson gizli tozları ortaya çıkaran lazerli destekli süpürge geliştirdi

Dyson yeni serside geleneksel tasarımından vazgeçmedi, bu nedenle V12 Detect Slim ailenin geri kalanına oldukça benziyor. Burada diğer tüm V serisi cihazlarda gördüğümüz tetiğin yerini güç düğmesi aldı. Bu güç düğmesi, bilek/el ağrısı sorununu ortadan kaldırdığı için güzel bir değişiklik olmuş. Daha küçük hazne ve namlu, V12 Detect Slim'in V15 Detect'ten daha hafif olduğu anlamına da geliyor. V15 yaklaşık üç kiloyken, V12, iki kilonun biraz üzerinde ağırlığa sahip. Bu da elde kullanımı ve zeminde manevra yapmayı çok daha kolay hale getiriyor. Dyson V15’e kıyasla daha uygun fiyat etiketine rağmen, her güç modunda kalan çalışma süresi ile birlikte parçacık boyutu ve sayısının size gösteren dijital ekrana da sahipsiniz. V11 ve V15 modellerinde ekranın altında yer alan gümüş daire ile karşılaştırıldığında, emiş gücünü ayarladığınız düğme uzun ve kırmızı renkte.

V11'deki klipsli pil de burada var. 60 dakikalık maksimum çalışma süresinin sizin için yeterli olmayacağını düşünüyorsanız, gerektiğinde değiştirmek fazladan bir tane daha pil satın almayı düşünebilirsiniz. V15'in ana odak noktası olan lazer destekli Slim Fluffy başlık, V12’de de var. Kutudan çıkan diğer araçlar arasında, saçları ve tüyleri temizleyen başlık, yüksek torklu başlık, toz alma ve inatçı kir fırçası gibi parçalar bulunuyor. Kutudan ayrıca bir yerleştirme istasyonu ki bunu duvara monte edebiliyorsunuz bir de şarj cihazı çıkıyor.

V15 Detect, Dyson’ın şimdiye kadarki en güçlü elektrikli süpürgesi. Ancak çoğunlukla sert zeminli bir evde yaşıyorsanız ve Slim Fluffy temizleme başlığına sahip olmak istiyorsanız V12 Detect Slim modeli de sağlam performans sunuyor. Emiş gücü söz konusu olduğunda, Eco olarak adlandırılan en düşük ayar bile genel temizlik için fazlasıyla yeterli. Mevcut iki farklı yüksek güç ayarı daha var. Eco modu, halılar üzerinde iyi bir iş çıkarıyor. Alan ne kadar tüylü olursa olsun, tozları oldukları yerden çıkarmak için süpüge ile birkaç ileri geri hareket yeterli oluyor. Bununla birlikte, sert zeminlerde, hem Lazer Slim Fluffy hem de Yüksek Torklu temizle kafası, en düşük emiş modda bile yolunuzdaki her şeyi kolayca emip süpürebiliyor.

Aydınlık bir odada lazer, o kadar bariz değil ama yatağın altını temizlememek istediğinizde tüm tozu ortaya çıkarıyor. Evde lazerle çalışmak sizin için biraz abartıysa, lazeri kapatmak için bir düğme de var. Piezo Sensörü, mikroskobik toz parçacıklarını sayarak ve ölçerek bize yardımcı oluyor. Temizleme başlığındaki karbon fiber iplikler, boyutlandırılan ve saniyede 15 bin kez sayılan mikroskobik parçacıkları topluyor. Yani toz süpürgeye girdiğinde, küçük titreşimler elektrik sinyallerine dönüştürülerek hazne girişindeki akustik piezo sensöre çarpıyor. Böylece toz boyutu ve miktarı LCD ekranda gösterilerek kullanıcı süpürgenin ne kadar toz temizlediğini görebilme şansını yakalıyor. Hair screw başlığını kullanırken dikkatli olmak gerek. Saçları ya da tüyü herhangi bir yere dolaşmadan süpürmek kesinlikle harika olsa da, ince şarj kablolarını da kolaylıkla silip süpürebilir. Bu başlığı mobilya veya evcil hayvanınızın yatağında kullanabilirsiniz. Yüksek torklu temizleme başlığına kıyasla, Laser Slim Fluffy’nin tekerlekleri de biraz hantal. Bu nedenle de bazı kullanıcılar halı, kilim, ya da fayans, ahşap gibi sert zeminlerde yüksek torklu temizleme başlığını tercih edebilir.

Pil ömrü söz konusu olduğunda Dyson hiçbir taviz vermiyor. Maksimum 60 dakikalık çalışma süresiyle V11 ve V15 modellerinde olduğu gibi V12'de de aynı pil kapasitesi kullanılmış. Bu nedenle, cihazın gücü biterse, emiş gücünde herhangi bir değişiklik olmaksızın duruyor. Yani gücün son damlasına kadar maksimum performansta kullanabiliyorsunuz. Eco modunu motorsuz bir başlıkla kullanırken 60 dakikanın tamamına sahip oluyorsunuz. Şöyle ki yüksek torklu temizleme kafasıyla, Eco modunda yaklaşık 46 dakika, kombinasyon başlığıyla ise tam saat yani 60 dakika kullanım süresi elde ediyorsunuz. Otomatik modda, maksimum 40 dakikalık güç elde edebilirsiniz. Boost modu ise Laser Slim Fluffy başlığuyla yaklaşık 20-25 dakika süre verdi. Bunlar V15 Detect'in sunduğu ile hemen hemen aynı. 60 dakikadan fazla zamana ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, gerektiğinde değiştirmek için ikinci bir pil satın almayı düşünebilirsiniz Gürültü konusunda gelirsek, V12 Detect Slim, V11’den daha az gürütülü. En yüksek emiş gücü modunda V12, sert zeminlerde 44dB'e kadar çıktı. Kısa tüylü halıda veya kilimlerde bu ses 45-48dB civarında. Lazeri her zaman açık tutmak, genel olarak süpürgenin pil ömründe bir fark yaratmıyor.

Aşırıya kaçmadan lazerle aydınlatılmış bir Dyson istiyorsunuz V12 uygun bir seçenek. Laser Slim Fluffy başlığı, mobilyaların altında veya normalde onları göremeyeceğiniz köşelerde biriken toz ve kiri bulmada oldukça başarılı. Bu, V15 Detect'in de ana olayı zaten ve bunu V12 Detect Slim ile de alabiliyorsunuz. Hem lazer hem de piezo sensörü, kullanıcıların çıplak gözle yapabileceğinden çok daha iyi temizlik yapmasına yardımcı oluyor. V11’deki 0,76 litre yerine buradaki çöz hazneniz 0,35 litre. Ancak V12 Detect Slim'in çöp kutusu kapasitesi yine 2+1 bir eve için yeterli. 3+1 veya 4+1 bir eviniz varsa ya da her odanız halılarla doluysa, o zaman hazneyi boşaltmak için birkaç çöp kutusuna gidip gelmeniz gerekebilir. Bunu yapmak kulağınıza hoş gelmiyorsa, bunun yerine V15 Detect ya da V11 modellerinden birini de seçebilirsiniz. Onların çöp haznesi biraz daha geniş. Emiş gücü söz konusu olduğunda, tüm Dyson'lar eşit değil. V15 Detect şimdiye kadarki en güçlüsü model olsa da, 14 radyal siklonuyla V11, V12 Detect Slim'den biraz daha güçlü. Kısaca elektrikli süpürgeler söz konusu olduğunda, Dyson tartışmasız en popüler ve belki de en imrenilen marka. Özellikle ev hanımları açısından. Dolayısıyla, V15 Detect bütçenizi aşıyorsa, daha küçük hazne ve biraz daha düşük emiş gücüyle idare edebiliyorsanız V12 Detect Slim oldukça sağlam bir elektrikli süpürge.