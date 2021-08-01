Dyson Purifier Cool, önceki modellerinde de olan imza niteliğindeki kanatsız oval kule tasarımını koruyor. Cihaz Beyaz ve gümüş renklerinde geliyor. Boyutu ne kadar derseniz. Cihaz, 105 cm yüksekliğinde ve 20,4 cm genişliğinde silindirik bir tabanın üzerine oturuyor. Uzun olmasına rağmen, oldukça kompakt ve çok fazla da yer kaplamıyor. Ağırlığı ne kadar derseniz 4,86 kg. Ürünle beraber iki adet HEPA+Karbon filtre geliyor. HEPA katmanı alerjenleri, bakterileri, küf sporlarını, polenleri ve diğer kirleticileri yakalarken, aktif karbon katmanı gazları ve kokuları giderebiliyor.

Cihaz, önceki modellerde olduğu gibi 10 seviyeli hava akış hızı sunuyor. Otomatik modda, makine hava kalitesini değerlendirip, gerektiğinde otomatik olarak temizlemeye başlayabiliyor. Hava temizleyiciyle isteğinize bağlı olarak 45, 90, 180 veya 350 derece salınım yapabilirsiniz. Ayrıca hava akışının yönünü de değiştirebilirsiniz, böylece makine havayı temizlemeye devam edecek, ancak size doğru üflemiyor. Akşamları ise Gece Modunu etkinleştirebilirsiniz. Dyson, bu modelin selefinden %20 daha sessiz olduğunu söylüyor ve haklılar da. 10. seviyede evet hala ses var ama çok rahatsız edici değil.

Dyson, filtrelerinin HEPA H13 standardını da karşıladığını, yani 0,1 mikrona kadar parçacıkların %99,95'ini yakalayabildiğini söylüyor. Bu model ile önceki nesiller arasındaki en önemli farklardan biri, tüm makinenin (yalnızca filtrenin değil) H13 standardına sahip olması. Yani, içeriye giren içeride kalıyor. Arıtma işlemi sırasında kirleticiler tekrar havaya sızdırılmıyor. Hava temizleyici, mevcut hava kalitesi, sıcaklık, nem ve filtre seviyesi hakkında bilgi gösteren küçük dairesel bir ekrana da sahip. Size sunulan veriler arasında gezinmek için uzaktan kumandadaki bilgi düğmesine basabilirsiniz. Makineyi çalıştırdığınızda hava kalitesi, sıcaklık ve nem bilgilerini 7/24 toplayan sürekli bir izleme özelliği de size sunuluyor. Ancak sürekli izleme varsayılan olarak kapalı. Etkinleştirmek için bunu ayarlardan açabilirsiniz.

Uzaktan kumanda cihazın üst kısmına manyetik olarak takılabiliyor. Kumanda, küçük ve kaybetmesi kolay olduğundan bu kullanışlı bir özellik. Dyson Link uygulamasıyla ki bu hem Android hem de iOS için mevcut, makineyi kontrol edebilir, hava kalitesini izleyebilir ve bir temizleme programı oluşturabilirsiniz. Klasik yöntemlere ek olarak Amazon Alexa, Google Asistan ve Siri aracılığıyla Purifier Cool’u sesli komutlarla kontrol edebilirsiniz.

Dyson Link uygulamasında, makinedeki sensörlerin algıladığı mikroskobik parçacıkların ve aktif karbon katmanı VOC'lerin yoğunluğuna bağlı olarak, iyi ile ciddi arasında değişen mevcut genel iç hava kalitenizi görebilirsiniz.. Uygulama renk kodlu, bu nedenle ev grafiği yeşilse, hava kalitesi derecenizin iyi demek. Yani makine çok düşük düzeyde kirletici tespit etmiş. Uygulama, gün ve hafta boyunca iç mekan hava kalitenizin bir grafiğini gösterebiliyor Otomatik modda, sensörler hava kalitesi hedefini aşan bir kirlilik seviyesi tespit eder etmez havayı temizlemeye başlıyor.

Makinenin filtreleri yıkanabilir değil, bu nedenle kirlendikleri zaman atmanız gerekiyor. Dyson, filtreleri yaklaşık 12 ayda bir değiştirmeniz gerektiğini söylüyor. Kullanım ömürleri, makineyi ne sıklıkta kullandığınıza bağlı. Kalan filtre ömrünüzü de istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz.

İç mekanlardaki kötü hava kalitesi, baş ağrısından astıma kadar bir dizi soruna neden olabilir. Burada size yardımcı olacak şey, iyi bir hava temizleyici. Dyson Purifier Cool da, hem hava temizleyici hem de fan olarak öne çıkan uygun bir seçenek. Otomatik mod, yüksek düzeyde bakteri, toz, endüstriyel emisyon, küf, polen ve diğer havadaki kirleticileri algıladığında havayı otomatik olarak temizlemeye başlayabiliyor. Mobil uygulaması ise, hava kalitenizi izlemenize, makineyi kontrol etmenize ve bir arındırma programı oluşturmanıza olanak tanıyor.