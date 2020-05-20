Dyson iptal edilen elektrikli aracını tanıttı

Ekim ayında elektrikli araç projesini sonlandırdığını duyuran Dyson sürpriz bir hamle ile bu modelin prototipini dün görücüye çıkardı. Engadget'ta yer alan habere göre, “N526” kod numaralı elektrikli otomobil tek şarj ile 965 kilometrelik sürüş imkanı sunuyor. Bu menzil elektrikli otomobil dünyasıının en dikkat çeken firmalarından olan Tesla'nın Model X'te sunduğu menzilin yaklaşık iki katı.

Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, bu menzile ulaşmak için Dyson’ın kendi geliştirdiği katı hâl bataryalardan faydalanıyor. Aracın içinde yer alan iki elektrikli motorun her biri, 200 kW güç üretiyor.

Aynı açıklamaya göre, 7 koltuklu SUV sınıfındaki araç 0’dan 100 kilometre hıza 4,8 saniyede ulaşabiliyor. Elektrikli aracın en yüksek hızı ise 200 kilometre/saat.

The Times'ta yer alan habere göre şirket bugüne kadar proje için 500 milyon sterlin (4 milyar 160 milyon TL) harcamış durumda. Dyson'un bu projeden kar edebilmesi için aracı minimum 150 bin sterlin (yaklaşık 1.3 milyon TL) fiyat etiketi ile satması gerekecek.

Aracın sadece bir prototip olduğunu ve satışa çıkmayacağını belirtelim. Dyson mühendisleri konu üstündeki çalışmalarını sürdürüyor.