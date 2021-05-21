Diyetisyen Mehtap Yakut, ‘’Beslenme programı planlanırken hangi besinin vücuda hangi miktarda enerji verdiği ve gün içerisinde tüketilen besinlerin içerdiği besin öğelerinin bilinmesi gerekliliği ön plana çıkıyor’’ dedi.

‘’Besin değeri yiyeceklerde bulunan besin içeriklerinin bir göstergesidir. Her yiyecek için analizlerle belirlenen besin değerleri olsa da tüketilen yiyeceklerin ne kadar sindirildiği ve besinlerin emiliminin ne kadar yapıldığı alınan besin değerleri açısından belirleyicidir’’ diyen Yakut, bunların yanı sıra besin değerlerinin etkilendiği birçok faktör olduğunun da unutulmaması gerektiğini belirtti.

Beslenme programınızda bu besinler mutlaka bulunsun

Anne sütünden sonra içerdiği protein açısından vücutta tamamının emilerek kullanılabilen tek besinin yumurta olduğunu ifade eden Mehtap Yakut, bir adet küçük boy yumurtada ortalama 70 kcal enerji, 6 gram protein ve 5 gram yağ bulunduğunu belirtti.

Yakut, ‘’Omega 3 yağ asitlerinin yeterli miktarda alınması vücudun optimal değerleri açısından çok önemli olduğu gibi sağlıklı yaşamın ve bazı hastalıklara dair riskin düşürülmesinin de anahtarlarından biri olarak kabul ediliyor’’ dedi. Somon yağ asitleri açısından zengin olmasının yanı sıra başka besin değerlerini de içerisinde barındırdığını ifade eden Diyetisyen Mehtap Yakut, somon balığında yüksek kalitede hayvansal yağlar, potasyum, selenyum, magnezyum ve tüm B vitaminlerinin bulunduğunu belirtti.

Muz, lif içeriği yüksek meyvelerden biridir. Yaklaşık 100 gramlık bir porsiyon muzda 77 kcal enerji, 23 gram karbonhidrat, 1.1 gram protein ve 0.3 gram yağ bulunduğunu anlatan Diyetisyen Yakut, muzun A vitamini ve magnezyum açısından da zengin bir meyve olduğunu belirtti.

Ceviz, omega 3 yağ asitleri içeren önemli bitkisel besinlerden biridir. 100 gram ceviz 654 kcal enerji, 13.7 gram karbonhidrat, 15.2 gram protein, 65.2 gram yağ içerdiğini dile getiren Yakut, cevizin yüksek yağ içerdiğinden kilo kontrolünün sağlanabilmesi için tüketiminin ölçüsü olması gerektiğine dikkat çekti ve ‘’Bitkisel proteinler, E vitamini, kalsiyum, magnezyum, çinko, diyet lifleri, B grubu vitaminleri, demir, potasyum açısından zengin olan bu sağlıklı ve besleyici besinden günde 2 adet tüketilmesi yeterlidir’’ dedi.

Yeşil mercimek en değerli protein kaynaklarından biridir. 100 gram yeşil mercimeğin 116 kcal enerji, 20 gram karbonhidrat, 9 gram protein, 0.4 gram yağ içerdiğini vurgulayan Yakut, 100 gramında 8 gram diyet lifi bulunduğu için sindirim sisteminin düzenlenmesine de büyük katkı sağladığını belirtti.