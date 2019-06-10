Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 11.00 sıralarında E-5 karayolu İstanub Büyükçekmece mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, karayolunda seyir halinde olan iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Kaza sonucu araçlardan biri üst geçidin asansör bölümüne çarparken diğer araçta yol üzerinde güçlükle durdu.

Kazanın ardından sözlü başlayan tartışmada tansiyon bir anda yükseldi. Araçlardan inen taraflar tekme, tokat ve yumruklarla kavga etmeye başladı. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı kavga dakikalarca sürdü. Kavga devam ettiği esnada yoldan geçen sivil bir polis memuru olduğu iddia edilen bir kişi, tarafları ayırmak istedi. Ancak öfkeden deliye dönen şahıslardan biri memura taşla saldırdı. Saldırı sonucunda memur itilerek yere düştü.

YERE DÜŞEN POLİS MEMURU TABANCASINI ÇEKTİ

Bunun üzerine sinirlenen memur, çantasından tabancasını çıkartarak mermiyi namluya verdi. Tarafların biraz olsun sakinleşerek ayrılması sonrası sinirlenen memuru ise çevredeki vatandaşlar uzaklaştırdı. Ancak memura tehditler savuran şahıs tekrardan taşkınlık çıkarttı. Polisin geri gelmesi üzerine yeniden alevlenen kavga, vatandaşları araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

TEKME, YUMRUK, TOKAT VE SOPALAR HAVADA UÇUŞTU

Görüntülerde, kaza sonrası dışarıya çıkan taraflar kavga etmeye başlıyor. Şahıslar birbirlerine tekme, yumruk ve tokatlarla vuruyor. Olayı gören polis memuru ise koşarak tarafları ayırmak istiyor. Ancak öfkeli şahıs memura taşla saldırdıktan sonra iterek yere düşürüyor. Bunun üzerine memur tabancasını çekerek mermiyi namluya veriyor. Silahı gören vatandaşlar memuru olay yerinen uzaklaştırıyor.

Taraflar ise bir süre daha kavga ederken kadınlarda da çığlık atıyor. Öfkeli şahıs silah çeken memura tepki gösteriyor. Memur da geri gelerek şahısla kavgaya girişiyor ancak vatandaşlardan tekrardan uzaklaştırıyor.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. İHA