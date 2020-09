E-atıklar eğitime desteğe dönüştü

Dünya genelinde ‘Let’s Do It! Foundation’ tarafından organize edilen, Türkiye’de de Sivil Yaşam Derneği koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Dünya Temizlik Günü’ne pandemi nedeniyle evlerinden destek veren Allianz Türkiye ailesi; 150 ülkeden milyonlarca gönüllü ile birlikte daha yaşanabilir bir dünya hedefine katkıda bulundu. Allianz Türkiye çalışanları, aileleri ile birlikte evlerinde topladıkları elektronik atıkları Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın yürüttüğü ‘Atma Bağışla’ kampanyasına bağışladı. Böylelikle e-atıkların çevreye verdiği zararın azaltılmasına ve çocukların eğitimine katkıda bulunan Allianz Türkiye çalışanları, yaptıkları dijital temizlikle de karbon salınımının azalmasına ve veri kirliliğinin önüne geçilmesine destek verdi.

5 saatte 10 bin ton çöp toplandı

2008 yılında Estonya’da ortaya çıkan Let’s Do It (Haydi Yapalım), 50 bin kişinin bir araya gelerek; ülkenin 10 bin ton çöpünü 5 saat içinde temizlemesiyle birlikte etki alanını hızla genişletti. Bir günde yapılan bu temizlik modeli, daha sonra 15 ülkenin katılımıyla yapıldı ve elde ettiği çarpıcı sonuçlarla, tüm dünyada büyük ses getirdi. Bu hareketin sonucunda, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan her yıl Dünya Temizlik Günü organize etmeye başladı.